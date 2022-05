CdS - Anche il Napoli sul bomber del Rennes Bourigeaud: richiesta alta dei francesi

Sull'attaccante anche Lazio e Roma.

Tanti nomi per l'attacco della Lazio per la prossima stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, uno di questi è Benjamin Bourigeaud, 28enne del Rennes, autore di 11 gol e 13 assist nell'ultima Ligue 1. Sul giocatore, accostato anche alla Roma, c'è anche il Napoli. È in scadenza nel 2023, il Rennes chiede 15 milioni.

Alternative

Gli altri nomi sono quelli di Luis Henrique, ala sinistra del Marsiglia, che in stagione ha trovato poco spazio. In Germania c’è Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz, ha 21 anni, gioca da centravanti e volendo da ala.