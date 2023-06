Cds annuncia: "ADL non libera Giuntoli, previsti giorni roventi tra i due"

Aurelio De Laurentiis non «venderà» neanche Giuntoli, liberandosi di quel contratto con scadenza 2024 da 1,750 milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis non «venderà» neanche Giuntoli, liberandosi di quel contratto con scadenza 2024 da 1,750 milioni: non c’è la voglia di entrare nei particolari, c’è semplicemente una chiusura che annuncia giorni dialetticamente roventi tra De Laurentiis e il ds, in partenza per Istanbul senza aver la possibilità di fare scalo a Torino, sponda Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport.