CdS annuncia: "Hysaj e Maksimovic se ne andranno gratis a fine stagione"

Sono tre i contratti da rinnovare, eventualmente, in base alle proprie volontà. Se per Insigne si tratta e si continuerà a farlo, per gli altri due, il destino sembra ormai certo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Maksimovic e Hysaj, in scadenza nel 2021, a fine stagione, si accaseranno gratis altrove appena finirà questo campionato. Il Napoli, dunque, è disposto a perderli a zero.