CdS - Arriverà un prestito: Vecino in pole, spunta anche un mediano del Sassuolo

Non potendo fare grossi investimenti, il Napoli punta a un prestito come Bakayoko. Diversi nomi per il centrocampo proposti dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Vecino dell'Inter è il prediletto, ma in lista ci sono anche Berge (Sheffield), Thorsby (Samp) e Obiang (Sassuolo)". Insomma, un altro mediano arriverà, vedremo quale e quando.