CdS - Assalto a Bremer per sostituire Manolas! Il Napoli ci prova: la posizione di Cairo

Caccia al sostituto di Kostas Manolas che è volato in Grecia ed è diventato ufficialmente dell'Olympiakos. Il nome nuovo, ma che ritorna, è quello di Bremer, anni 24, forte centrale del Torino. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che però ricorda: Cairo ha dichiarato che non si muoverà a gennaio nonostante il contratto in scadenza e nessuna prospettiva di rinnovare. In questa stagione Bremer ha raccolto 16 presenze con due gol all'attivo. Un profilo monitorato e seguito da tempo dal Napoli. Pronto l'assalto per l'estate.