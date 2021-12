CdS - Assalto a Tuanzebe: si aspetta l'ok dello United per chiudere in prestito

Caccia all'erede di Manolas. L'idea del Napoli è di affondare su Tuanzebe, 9 presenze in Premier e 2 in Carabao con l'Aston Villa. Axel è in prestito ai Villans, ma il cartellino è di proprietà del Manchester United: considerando che in campo non ha trovato continuità di impiego, il club azzurro sta lavorando con lo United per chiudere un prestito con diritto di riscatto a cifre ritenute congrue. In lista c'è anche il venticinquenne coreano Kim Min-jae, altro alfiere del Fenerbahçe: ma il canale del prestito non sembra aperto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.