CdS - Berardi ha deciso, vuole la Juve: il Sassuolo la favorirà come con Locatelli?

Domenico Berardi ha deciso: nonostante la riconoscenza e attaccamento nei confronti del Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante neroverde è pronto a salutare il Mapei. Nel mirino, il trasferimento alla Juventus, che lo ha già cercato nel corso dell'ultimo mercato estivo. Un addio che si consumerebbe dopo ben dodici stagioni nella stessa squadra ed essere diventato simbolo del Sassuolo.

Questa volta potrebbe essere quella buona. In più occasioni, in passato, Berardi è stato vicino a lasciare il Sassuolo, ma poi ha sempre deciso di restare. In estate, la prima apertura, alla Juventus: la Vecchia Signora è in una fase di ricostruzione e potrebbe costruire la squadra intorno al suo talento quello di un giocatore versatile in grado di coprire diversi ruoli in attacco, l'ideale per Massimiliano Allegri.

Locatelli-bis? Il contratto di Berardi con il Sassuolo è in vigore fino al 2027, quindi la Juventus dovrebbe trattare per portarlo a Torino, partendo dai 30 milioni di euro che attualmente rappresentano la richiesta del club emiliano. Tuttavia, i precedenti affari con il Sassuolo, come nel caso di Locatelli, suggeriscono che un accordo potrebbe essere possibile, magari con pagamenti dilazionati.