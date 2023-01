CdS - Bereszynski-Napoli e Zanoli-Sampdoria: ecco quando può arrivare l'annuncio

Il Napoli accoglierà Bartosz Bereszynski, mentre Alessandro Zanoli andrà alla Sampdoria. Uno scambio di prestito per il quale manca solo l'ufficialità

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli accoglierà Bartosz Bereszynski, mentre Alessandro Zanoli andrà alla Sampdoria. Uno scambio di prestito per il quale manca solo l'ufficialità, come scrive il Corriere dello Sport: "Dalla sera in cui s’è scoperto che Bartosz Bereszynski (30) avrebbe dovuto preparare le proprie valigie è passato un po’ di tempo, quanto basta per accorgersi che qualcosa va scavalcato: in realtà siamo alla stesura dell’accordo, con Alessandro Zanoli (22) ch’è consapevole di dover intraprendere il viaggio all’incontrario, rispetto al suo omologo.