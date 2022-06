Cds - Bremer aspetta solo l'Inter, a giorni il primo vertice col Torino

A pochi giorni dal probabile primo vertice tra Inter e Torino per Gleison Bremer, il difensore brasiliano ieri ha salutato di fatto la maglia granata.

A pochi giorni dal probabile primo vertice tra Inter e Torino per Gleison Bremer, il difensore brasiliano ieri ha salutato di fatto la maglia granata. A riguardo - sottolinea il Corriere dello Sport - c'erano pochi dubbi perché il rinnovo del contratto che ha firmato con il Torino, in segno di riconoscenza per come lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato, prevede a gennaio 2023 una clausola rescissoria inferiore a 15 milioni. E' scontato, dunque, che Cairo lo venderà questa estate, per monetizzare al massimo la sua partenza.

40 milioni.

Per il momento, forte dell'interessamento (oltre che dall'Inter) anche del Milan e del Tottenham, il patron granata chiede 40 milioni. Il giocatore, però, si è promesso da tempo al club Zhang e spera di essere accontentato. La chiave? L'Inter prima di tutto deve cedere uno dei suoi big e poi potrà andare da Cairo a negoziare il prezzo, la formula dell'operazione e magari inserire una contropartita tecnica.

Già in ritiro.

Bremer - conclude il CorSport - vorrebbe iniziare la stagione, il 6 luglio, direttamente agli ordini di Inzaghi e spera che per quella data tutto sia a posto: per questo auspica che ci sia un faccia a faccia ad alto livello, diciamo tra Cairo, Zhang e Marotta, per "accorciare" i tempi della negoziazione.