CdS - C'è l'offerta per Lindstrom: ADL mette 25mln sul piatto, i dettagli

© foto di Federico Titone

Il nome più caldo per l'attacco è Jesper Lindstrom, che il Napoli vorrebbe prendere in caso di addio di Hirving Lozano. Aurelio De Laurentiis avrebbe già avanzato una prima offerta, scrive il Corriere dello Sport: "È complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio, l’offerta all’Eintracht per l’esterno danese Jesper Lindstrom, 23 anni, altro obiettivo molto concreto del club azzurro".