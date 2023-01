CdS - Caprile e Cheddira restano ai De Laurentiis: in estate saranno azzurri

Che il portiere Elia Caprile e l'attaccante Walid Cheddira, entrambi in forza al Bari, facciano gola sul mercato è cosa ormai nota.

TuttoNapoli.net

Che il portiere Elia Caprile e l'attaccante Walid Cheddira, entrambi in forza al Bari, facciano gola sul mercato è cosa ormai nota. Ma, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, è il Napoli ad aver battuto la concorrenza, che per l'estremo difensore vedeva in gara addirittura il Benfica. Per quel che concerne l'attaccante marocchino, il Napoli lo preleverà in immediato pur lasciando in prestito ai biancorossi, mentre per Caprile l'accordo sarà chiuso a giugno.