CdS - Cartellino Fabian, bonus alla firma e ingaggio: tre tappe per l'arrivo di Navas

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la complessa trattativa tra Psg e Napoli per Navas-Fabian

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiorna la complessa trattativa tra Psg e Napoli per Navas-Fabian: "Per garantire a Navas la ricchissima buonuscita ritenuta imprescindibile per rescindere il contratto con il Psg fino al 2024, i club dovranno giocare sulla valutazione del cartellino di Ruiz; su un bonus alla firma per Keylor (legato proprio alla quantificazione della cessione di Fabian); e sul ricco contratto biennale che, anche in virtù della spinta del Decreto Crescita, rappresenterà l'ultimo punto di un'operazione estremamente articolata".