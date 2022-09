CdS - Che affare Anguissa! Perché le big di Premier se lo sono fatti scappare?

Frank Anguissa, uno dei nuovi leader del Napoli. Lo certificano le parole di Marco Domenichini dopo la vittoria col Milan. Un affarone di mercato

Frank Anguissa, uno dei nuovi leader del Napoli. Lo certificano le parole di Marco Domenichini dopo la vittoria col Milan. Un affarone di mercato per il Napoli, scrive il Corriere dello Sport: "Il leader statuario, montagna di muscoli, forza e saggezza: il professore del centrocampo, addirittura rettore magnifico con il Liverpool in Champions, che più passa il tempo e più induce a rispolverare una vecchia domanda rimasta senza risposta: chissà perché la Premier, e i grandi della Premier, se lo siano fatti scappare così pur avendolo a due passi. Già, chissà com'è. Un gigante, lui. Un giocatore super e un centrocampista completo come pochi: il Napoli ha prima pagato 500mila euro per il prestito nel 2021 e poi, a maggio, ha esercitato il diritto di riscatto versando al Fulham 15 milioni. Un affare colossale".