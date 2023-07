Cds - Cheddira come Caprile: il Napoli lo acquista dal Bari e lo gira in prestito all'Empoli

L'asse tra Bari e Napoli, come prevedibile, è caldissimo in questa finestra di mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'asse tra Bari e Napoli, come prevedibile, è caldissimo in questa finestra di mercato. Dopo aver definito l'operazione Elia Caprile, acquistato dagli azzurri e girato in prestito all'Empoli (nei prossimi giorni il portiere sosterrà le visite mediche), c'è un altro calciatore che potrebbe fare lo stesso e identico percorso dell'ex Leeds.

Si tratta di Walid Cheddira, attaccante-rivelazione dell'ultima Serie B, trascinatore dei pugliesi fino alla finale playoff. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il marocchino sarà prelevato a titolo definitivo dal Napoli e girato in prestito in Serie A: pure per lui c'è l'Empoli nell'immediato futuro.