CdS - Chimera Koulibaly: 20mln di distanza col City e il suo sostituto è ancora in attesa

Non è breve la distanza economica tra Napoli e Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly in Premier League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il club inglese ha offerto 60 milioni mentre De Laurentiis ne chiede 80. Si continua a trattare e servirà anche tanta diplomazia per arrivare a un accordo. In attesa Sokratis: sarà lui il sostituto del centrale senegalese.