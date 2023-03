Cds cita ADL: "Il Napoli non ha intenzione e non ha bisogno di cedere i suoi gioielli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla così di mercato e in modo particolare del futuro dei suoi gioielli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla così di mercato e in modo particolare del futuro dei suoi gioielli: "Il Napoli, come ha detto De Laurentiis, non ha intenzione e neanche bisogno di cedere i suoi gioielli. Kvara come Osimhen, certo. Osi che ormai è sempre al centro del mercato: oggi c'è lo United, ieri il Psg, domani il Bayern, il Chelsea e così via. E tra l'altro lui stesso ha dichiarato di lavorare per arrivare in Premier, un giorno: lecita aspirazione".