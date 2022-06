CdS - Confronto ADL-Ramadani, non c'è accordo su rinnovo: Koulibaly può restare a scadenza

La politica intrapresa con la cessione di Manolas, i divorzi ufficiali da Insigne e Ghoulam e quelli in atto con Mertens e Ospina è molto chiara

De Laurentiis ha fatto un punto della situazione con Ramadani, l’agente di Koulibaly, ma l’offerta di rinnovo quinquennale prospettata e declinata dal giocatore non potrà eguagliare lo stipendio attuale anche se il presidente fosse disposto a ritoccarla. La politica intrapresa con la cessione di Manolas, i divorzi ufficiali da Insigne e Ghoulam e quelli in atto con Mertens e Ospina è molto chiara. Più semplice, scrive il Corriere dello Sport, un’ultima stagione a scadenza se non dovesse arrivare la famosa offerta: si parte da 40 milioni.