Cds - Confronto positivo con agente Kvara: appuntamento a fine stagione per rinnovo e aumento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Meret, Juan Jesus, Lobotka ed ora Rrahmani, il Napoli non si ferma sul fronte dei rinnovi. Si aspetta di definire l'accordo per Di Lorenzo e per il Corriere dello Sport è già stata fissata una priorità: blindare Kvaratskhelia. De Laurentiis ha incontrato il suo agente prima della sfida di ritorno con il Milan: "E' stato un confronto garbato, esplorativo, per ribadirsi concetti già chiari: il Napoli vuole tutelarsi, è disposto a prolungare di un anno l'attuale contratto del georgiano, dal 2027 al 2028, con meritato aumento di stipendio dopo un’annata da applausi.

Serviranno nuovi confronti ma non ci sono ansie e non c'è fretta. Appuntamento a fine stagione".