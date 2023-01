CdS - Contini non torna per fare il terzo: prestito sarà risolto solo se va via Sirigu

Bartosz Bereszynski è arrivato, Alessandro Zanoli è andato. Cosa fa invece Nikita Contini? L'operazione sarà allargata anche a lui o no?

Bartosz Bereszynski è arrivato, Alessandro Zanoli è andato. Cosa fa invece Nikita Contini? L'operazione sarà allargata anche a lui o no? "Ipotesi viva da sviluppare nei prossimi giorni quando se ne saprà di più del futuro di Salvatore Sirigu", risponde il Corriere dello Sport che sull'estremo difensore ex PSG si esprime così: "Il vice di Meret è tentato dal Cagliari di Ranieri, ritroverebbe una maglia da titolare, ma lasciare Napoli vorrebbe anche dire abbandonare il primato in classifica e una stagione che sta vivendo da protagonista, seppur nelle retrovie".