Cds - Da Ounahi a Traoré: tutti gli obiettivi del Napoli per giugno

Il Napoli pianifica il mercato invernale ma pensando anche all'estate, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Nel Bari gioca un altro obiettivo azzurro, Caprile, portiere di 21 anni che continua a strappare consensi . In ottica estiva, restando in Marocco, il pallino è un centrocampista dell'Angers: Ounahi, 22 anni di talento e forza . Piace anche Adama Traoré, esterno del Wolverhampton: lui è un parametro zero".