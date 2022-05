CdS - Dal Brasile sognano Mertens: si punta al colpo a parametro zero

Dries Mertens non ha ancora rinnovato col Napoli, è partito per il Belgio e dunque slitterà chissà a quando l'incontro con De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens non ha ancora rinnovato col Napoli, è partito per il Belgio e dunque slitterà chissà a quando l'incontro con De Laurentiis. Il belga potrebbe anche salutare a parametro zero e a quel punto tante società potrebbero avvicinarlo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'attaccante del Napoli piace in America: "Anche in Brasile cominciano a pensare al colpo a parametro zero" si legge.