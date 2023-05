Cds - De Zerbi non ha alcuna intenzione di staccarsi dalla Premier League

Aurelio De Laurentiis, chiamato a sostituire Spalletti, ha sempre guardato con interesse Roberto De Zerbi

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis, chiamato a sostituire Spalletti, ha sempre guardato con interesse Roberto De Zerbi, calciatore azzurro nel 2006. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ammirato da quel football diventato internazionale prima con lo Shakhtar in Ucraina e ora con il Brighton in Inghilterra. Ma De Zerbi non ha nessuna intenzione di staccarsi dalla Premier League, gli piace tanto, e dunque, oh yes: si parte da Conte e poi s’orienteranno i pensieri. Di tempo ce n’è abbastanza per guardarsi intorno, direzione panchina".