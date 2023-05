Cds - De Zerbi sta da re al Brighton, ma ADL ha ancora il suo numero

Roberto De Zerbi è stato un calciatore del Napoli per due anni, ha vissuto la gioia della promozione in serie A

Roberto De Zerbi è stato un calciatore del Napoli per due anni, ha vissuto la gioia della promozione in serie A, ha avuto modo di conoscere l’ambiente con quel carico di stress che prima poteva condividere con la squadra e che invece stavolta apparterrebbe esclusivamente a lui: a Brighton sta da re, schiodarlo non è semplice, forse persino impossibile, ma Adl ha il numero nell’agenda dell’iPhone e questo può essere sufficiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.