Cds - Demme è finito fuori rosa: attende offerte dalla Germania per partire

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Demme attende di uscire dal limbo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport "è finito fuori rosa, e chi l’avrebbe detto?, avendo un contratto in scadenza tra dodici mesi. In Germania gli estimatori non mancano, serviranno per liberarlo dalle catene". Nei giorni scorsi i colleghi tedeschi di Sky Sport DE, l'Herta sta spingendo ed ha già l'accordo verbale mentre col Napoli le trattative proseguono e sono positive.