CdS - Demme-Valencia, passi in avanti: lo ha chiesto Gattuso

Diego Demme ha cambiato agente e ha chiesto di partire, vuole provare una nuova esperienza, a Napoli non ha più spazio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Demme ha cambiato agente e ha chiesto di partire, vuole provare una nuova esperienza, a Napoli non ha più spazio e si sta guardando attorno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore tedesco piace molto a Gattuso per il Valencia e ogni giorno può essere quello buono per la chiusura dell'operazione.