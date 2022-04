CdS - Dopo Kvaratskhelia e Olivera, si pensa ad altri due talenti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del mercato estivo, il Napoli si è già portato avanti. Alle uscite di Insigne, Ghoulam, Malcuit, forse Ospina e Mertens, ha già risposto con l'ingaggio del giovane Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno, che andrà a coprire quella fascia sinistra rimasta sguarnita, si è già sottoposto alle visite mediche e costerà al club partenopeo circa dieci milioni di euro (con un milione di bonus). Inoltre, il Napoli e vicinissimo a Mathias Olivera del Getafe, Club con il quale c'è un accordo verbale sul 24 enne uruguaiano che andrebbe ad aggiungere gamba e soluzioni alla fascia sinistra. Non è finita qui. Per cotruire la squadra del futuro il club partenopeo guarda anche ai giovani già militanti nel nostro campionato ed è così che sui taccuini azzurri ci sono Traore del Sassuolo e Barak del Verona assieme al genoano Cambiaso e all'empolese Asllani. A riportarlo è il Corriere dello Sport.