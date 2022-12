Cds - Due big inglesi possono pagare clausola, ma Kim vuole restare a Napoli

Gli occhi della Premier League su Kim min-jae, la rivelazione del Napoli fino a questo momento

TuttoNapoli.net

Gli occhi della Premier League su Kim min-jae, la rivelazione del Napoli fino a questo momento. Come scrive il Corriere dello Sport, lo United e il Liverpool valutano seriamente di sfruttare la clausola. La famigerata clausola rescissoria che sarà valida dal 1° al 15 luglio esclusivamente per l'estero. Sì, lui è uno che piace. Ma anche Napoli e il Napoli gli piacciono tanto: d'accordo la clausola, d'accordo tutto, ma per traslocare c'è bisogno del suo consenso. Questo deve essere chiaro: e Minjae, come ha detto Spalletti, da queste parti ci sta che è un piacere.