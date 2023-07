Cds - Duttilità e qualità, il Napoli vuole Lo Celso: ecco la formula e concorrenza

Giovani Lo Celso, 27 anni, ha l’età giusta, i piedi illuminanti, il portamento raffinato, tutto quello che serve al Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovani Lo Celso, 27 anni, ha l’età giusta, i piedi illuminanti, il portamento raffinato, tutto quello che serve al Napoli per riuscire a sistemare il proprio centrocampo, dal quale è appena uscito Ndombele, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che "Lo Celso è il mediano, la mezzala, l’interno, chiamatelo come volete, che l’area tecnica ha individuato per arricchirsi ulteriormente; il profilo giusto da sistemare al fianco di Anguissa, di Lobotka, di Zielinski, di Elmas".

Però, come un anno fa, l’affare si può fare alle stesse condizioni oppure avvicinandosi: "Stabilendo un prestito oneroso, un riscatto su livelli accettabili, e poi sarà (sarebbe) il destino a decidere". Lo Celso ha un suo appeal: "Piace al Betis di Siviglia, all’Aston Villa e pure al Barcellona: in casi del genere, le riflessioni sono varie. Il Betis rappresenta il suo passato; all’Aston Villa ritroverebbe Emery, conosciuto al Psg; e al Barça, l’unica controindicazione sarebbe il rischio di panchina. Il Napoli ha mostrato a Lo Celso la fede incrollabile nel suo talento, si è ripresentato esattamente un anno dopo per trattare ancora, su basi umanamente consentite: lo chiede in prestito, mica gratuito, e poi lascerebbe che si definisca la somma per l’eventuale riscatto".