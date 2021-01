CdS - Emerson Palmieri ad una sola condizione: la cessione di un esterno

Per prendere un terzino, serve che qualcuno vada via nel mercato invernale. Secondo il Corriere dello Sport è questa l'unica possibilità per vedere arrivare un innesto sulle corsie laterali della difesa, con Emerson Palmieri che resta sempre il primo obiettivo.

"Per quanto riguarda casa Napoli, il terzino potrebbe approdare in terra partenopea se dal club azzurro partirà uno tra Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam. Aurelio De Laurentiis deve cedere anche Arkadiusz Milik che, proprio come Emerson Palmieri, è lontano dal gioco e dal campo e rischia un’esclusione pesante dall’Europeo".