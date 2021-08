CdS - Emerson, pista complessa: il Chelsea esige 20mln. Ma nel last minute...

Emerson Palmieri resta la prima scelta per la fascia sinistra del Napoli, ma per ora dal Chelsea non arriva nessun segnale d'apertura per un prestito. Anzi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Blues continuano ad esigere una ventina di milioni. Soltanto nel last minute - si legge - l'affare potrebbe sbloccarsi. Ad oggi la pista è complessa.