Cds esalta Popovic: "Ricorda Ilicic! Dal Bayern al City, quanti club lo volevano"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare di Matija Popovic, stellina serba ormai del Napoli. Come si legge, sul giovanotto nato in Germania ma cresciuto in Serbia s’erano fiondati il Milan - che non ha trovato l’accordo con il suo entourage -, il Bayern Monaco, il Manchester City e come hanno svelato i media serbi anche il Bologna. Matija secondo gli osservatori ricorda in miniatura il mitico Josip Ilicic.