CdS - Fabian può partire subito: il Napoli punta Soler del Valencia

Il telefono di De Laurentiis, prima o poi, squillerà, che sia un messaggio o una chiamata. Fabian dovrà risposte al Napoli, ha il contratto in scadenza

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il telefono di De Laurentiis, prima o poi, squillerà, che sia un messaggio o una chiamata. Fabian dovrà risposte al Napoli, ha il contratto in scadenza nel 2023, difficilmente rinnoverà, può restare a scadenza o partire subito, cercasi offerte che siano allettanti. Per questo il club si cautela e ha messo nel mirino Carlos Soler, 25 anni, centrocampista del Valencia, anche lui in scadenza tra un anno e dunque, al contrario, un’occasione per chi vuole comprare, in questo caso (anche) il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.