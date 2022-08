CdS - Fabian verso il Psg: sognava la Liga, ma non può stare fermo un anno

Fabian Ruiz sogna la Liga, il ritorno in Spagna, sa bene che da svincolato potrebbe ricevere ricche offerte

Fabian Ruiz sogna la Liga, il ritorno in Spagna, sa bene che da svincolato potrebbe ricevere ricche offerte, ma restare fermo per un anno - perché per il Napoli, dopo il mancato rinnovo, è fuori dal progetto - vorrebbe dire perdere vetrina (nell'anno del Mondiale) ed è per questo che il Psg è una pista che ha da subito considerato. Le due società trattano sul prezzo, non c'è ancora accordo, la distanza è minima, si parte da una valutazione di 20 milioni, il Napoli chiede uno sforzo in più. Lo scrive il Corriere dello Sport.