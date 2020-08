CdS - Fiorentina su Demme, il Napoli punta Castrovilli: tentativo per il pupillo di ADL

Demme non è più incedibile e questo lo sa anche la Fiorentina, che lo cercava già quando ancora vestiva la maglia del Lipsia. Per questo motivo è in corso una trattativa col Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di un possibile scambio con Castrovilli, pupillo di De Laurentiis, al momento una suggestione coi viola che chiederebbero, nel caso, anche un ricco conguaglio perché considerano Castrovilli il futuro e dunque lo lascerebbero partire solo per una cifra interessante più il cartellino del tedesco.