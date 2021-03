CdS - Fonseca verso l'addio alla Roma: ci proverà il Napoli

Paulo Fonseca potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. L'allenatore portoghese ha il contratto in scadenza e non è detto rinnovi, anzi si vocifera di un possibile divorzio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sul tecnico dei giallorossi c'è il Napoli, mentre la Roma valuta diversi profili per la sua sostituzione, tra questi Sarri e Allegri.