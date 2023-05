Cds - Frattesi piaceva già a gennaio: ripartita trattativa col Sassuolo

Il nome di Davide Frattesi è venuto fuori in ordine di tempo ma è stato anche uno dei primi della lista sin da gennaio

Il nome di Davide Frattesi è venuto fuori in ordine di tempo ma è stato anche uno dei primi della lista sin da gennaio quando però il vincitore dell’ultimo Premio Bulgarelli sembrava affare esclusivo della Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "L’inverno è andato via e con sé ha portato anche questa storia: ora è di nuovo tutto aperto, tutto sul tavolo. E con il Sassuolo, gioielleria di valori venduti sempre a caro prezzo come ha insegnato un anno fa la storia di Raspadori, è scontata la chiacchierata. Per non dire la trattativa".