Cds - Futuro Koulibaly, il Napoli si cautela: sono 3 i nomi che piacciono a Giuntoli

Tiene banco il futuro di Kalidou Koulibaly ed in ogni caso il Napoli non intende farsi trovare impreparato.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tiene banco il futuro di Kalidou Koulibaly ed in ogni caso il Napoli non intende farsi trovare impreparato. Se non firmerà il rinnovo e il Chelsea, il Barça o il Psg recapiteranno un'offerta ritenuta soddisfacente, alla fine le strade si separeranno, scrive il Corriere dello Sport che fa il punto sui possibili sostituti:

"Milenkovic è un serbo grande e grosso di 24 anni, formidabile colpitore di testa che del campionato italiano conosce pieghe e segreti carpiti con la Fiorentina, ma piace a tanti (Inter in testa). E ancora: l'argentino Senesi è un vecchio pallino del ds azzurro, ha 25 anni e gioca sempre nel Feyenoord. E ancora: ha 25 anni anche Kim Min-jae, gigante coreano del Fenerbahce già seguito a gennaio".