Cds - Galtier è il piano B di ADL: retroscena 2021 e c'è indizio...Osimhen

Christophe Galtier è il Piano B qualora saltasse Italiano. L'ex tecnico del Psg ebbe modo, due anni fa, di parlare a lungo con De Laurentiis, fu un incontro propizio che non ebbe sviluppi perché la luce emanata da Spalletti fu illuminante. E però, adesso certi ricordi di quelle umanissime divagazioni tornano: Galtier con il 4-3-3 si è misurato (e avendo Mbappé, Messi e Neymar non dev’essere stato semplice, forse neppure difficile però), l’italiano lo ha imparato venticinque anni fa a Monza e non deve averlo dimenticato e soprattutto è stato l’allenatore che ha favorito l’esplosione di Victor Osimhen al Lilla