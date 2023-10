Cds - Garcia, due gare decisive ma rischia esonero anche durante sosta

L'edizione odierna del Corriere dello Sport individua le gare chiave per il futuro di Garcia

L'edizione odierna del Corriere dello Sport individua le gare chiave per il futuro di Garcia: "In programma sabato 21 ottobre alle 15 al Bentegodi, e la terza di Champions con l’Union a Berlino il 24 ottobre. Quattro giorni di fuoco che sanno di ultima spiaggia definitiva, a meno che De Laurentiis non decida di completare nel corso della sosta la rigenerazione tecnica del patrimonio calcistico di famiglia inaugurata ieri a Bari: perché Rudi, meglio ribadirlo, è ancora l’allenatore del Napoli ma è ancora a fortissimo rischio esonero".