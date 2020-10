CdS - Gattuso era certo di perdere Koulibaly: così è cambiato il suo destino in estate

Tutti erano certi di perdere Kalidou Koulibaly in estate, ormai destinato al Manchester City. Anche lo stesso calciatore era convinto di salutare per ripartire dalla Premier League. Il covid e lo sforzo non fatto dal City hanno permesso al Napoli di poterselo godere almeno un altro anno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riavvolge il nastro e racconta della sua permanenza specificando che a differenza di Allan il centrale senegalese è felice di restare a Napoli e ora sogna lo scudetto con la squadra azzurra.