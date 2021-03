CdS - Ghoulam ko ancora nel suo momento migliore: stava discutendo il rinnovo con ADL

Proprio nel momento in cui sembrava esser in procinto di tornare ai suoi livelli, Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi nuovamente, almeno fino alla fine di questa stagione. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, fa sapere che la brutta notizia dell'ennesimo infortunio della sua carriera è arrivata in un periodo in cui il terzino algerino stava discutendo il rinnovo di contratto con il Napoli.