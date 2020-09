CdS - Ghoulam via? Mendes lavora per il trasferimento al Wolverhampton

Cosa ne sarà del futuro di Ghoulam? Ci lavora Mendes. Il potente agente portoghese sonda il mercato per restituire al difensore una nuova opportunità. Il terzino è in uscita dal Napoli e ne sta parlando col Wolverhampton, una soluzione «interna» per risolvere la ricca situazione contrattuale del terzino algerino. Sempre sulle corsie di difesa, resta in bilico il rinnovo di Hysaj. Gattuso spinge per la sua permanenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.