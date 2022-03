CdS, Giordano: "Per l'acquisto di Olivera manca solo un milione"

"Mi risulta che la condizione affinché la trattativa si concluda in tempi brevi, magari aspetteranno la fine del campionato, esiste del tutto".

Nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, ha parlato del probabile rinforzo del Napoli sulla corsia mancina: “Per concludere l’acquisto di Olivera manca un milione, la parola Napoli e Getafe se la sono data. Se il presidente del club spagnolo si spinge a dire che affinché l’uruguaiano venga in Italia mi sembra più di un indizio. Mi risulta che la condizione affinché la trattativa si concluda in tempi brevi, magari aspetteranno la fine del campionato, esiste del tutto. Però quando sei in questa terra di mezzo il pericolo che qualche altro club si avvicini esiste sempre”.