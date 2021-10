CdS, Giordano su Insigne: "In estate offerta 'oscena' dell'Inter"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Martedì' su Canale 8, Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne: "De Laurentiis ha offerto a Insigne 5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. E’ l’inizio di una trattativa che avrà dei tempi medio-lunghi. E’ solo la fase esplorativa, siamo ad ottobre, tra due mesi si entra nel vivo. Per quella data una qualsiasi società potrebbe inviare una pec al Napoli per comunicare al club azzurro di essere interessata a dialogare col calciatore. Il Napoli non deve dare nessun consenso e non so se nei prossimi due mesi uscirà qualche altro club. Credo che esista buon senso da entrambe le parti e immagino che a Insigne piaccia l’idea di diventare una bandiera del Napoli. Il buon punto di partenza è che sia siano il presidente e l’agente del capitano si siano parlati, dopo il disgelo di Napoli-Juventus.

Proposte per Insigne? L’Inter prima di arrivare a Correa aveva pensato ad Insigne, ci fu una proposta ‘oscena’ per quelli che sono i parametri del Napoli. Il club di Zhang offrì il Napoli 15 milioni più il cartellino di Sanchez, che guadagna 7mln netti, significa abbattere con un anno di ingaggio tutto quello che aveva. C’era poi la proposta, che non se rinasce, della firma sostenuta da lauta ricompensa, 6-7mln più un quadriennale a 4. Il Napoli invece gli spalmerebbe nell’ingaggio anche il premio alla firma”.