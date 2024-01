Cds - Giuffredi con il presidente dell'Al-Shabab: futuro Politano in bilico

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, è tutta da scrivere la storia del rinnovo di Matteo Politano

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, è tutta da scrivere la storia del rinnovo di Matteo Politano, in scadenza nel 2025, con il Napoli.

A Riyad c’è da domenica il suo agente, Mario Giuffredi: ha incontrato De Laurentiis, certo, e poi insieme con il presidente anche l’Al-Shabab, seriamente interessato al giocatore tanto da offrire 13 milioni per il suo cartellino e 18 milioni a lui, tra ingaggio e bonus vari, fino al 2027.