CdS - Giuntoli ha le mani su Simeone: ecco quando si chiuderà l'affare

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Tra il Napoli e il Monza c'è un'intesa per il trasferimento di Andrea Petagna in Lombardia per una cifra complessiva, tra prestito e riscatto, di 15 milioni di euro. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che aggiunge che nel momento in cui la trattativa sarà definita il direttore sportivo Cristiano Giuntoli chiuderà quella con il Verona per Giovanni Simeone.