Cds - Giuntoli segue Koopmeiners dai tempi dell'AZ, ma non è sul mercato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Højlund. Il Napoli monitora diversi talenti dell'Atalanta. Tra questi anche Lookman e Koopmeiners come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. L'olandese è seguito dai tempi dell'Atalanta. "Testa alta, lancio lungo e preciso, tiro, qualità fisiche e la Coppa in Qatar alle spalle: Giuntoli, dicevamo, lo guarda da anni ma per lui vale un po' il discorso di Hojlund: pare che non sia sul mercato. Sembra che sia incedibile. A marzo" si legge.