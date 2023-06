Cds - Gollini in bilico, ma ADL non vuole farsi sfuggire un altro portiere

Pierluigi Gollini, 28 anni, proprietà Atalanta, 7 milioni per trasformare il suo prestito in acquisto

Pierluigi Gollini, 28 anni, proprietà Atalanta, 7 milioni per trasformare il suo prestito in acquisto: il club azzurro, come ricorda il Corriere dello Sport, ha il diritto di riscattarlo, sì, ma la scelta più che mai non potrà essere slegata dalle strategie del nuovo allenatore. Discorso diverso per Elia Caprile, 21 anni, di proprietà Bari. L’altro club della famiglia De Laurentiis: lui è un talento, è uno che piace a mezza Italia vip e il Napoli non ha alcuna voglia di lasciarselo sfuggire.