CdS - Il City deve rilanciare per Koulibaly: non basta l'ultima offerta per convincere ADL

Non bastano 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi di Kalidou Koulibaly. Ne serve un'altra, di offerta, per arrivare al difensore senegalese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una nuova proposta è attesa dalle parti di Castel di Sangro. Per sostituire l'ex Genk, il Napoli pensa a Matvienko dello Shakhtar o a Sokratis dell'Arsenal, che può arrivare comunque se parte Maksimovic.