CdS - Il Lille non cede subito Mandava: a giugno si liberererà a parametro zero

Con Ghoulam ancora in dubbio e Mario Rui unico terzino disponibile a sinistra, il Napoli lavora all'arrivo di un terzino. Magari già a gennaio? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A sinistra, e si sa, la prima scelta resta Reinildo Mandava (27) che il Lilla non vuole, chiaramente, liberare per gennaio ma che a giugno sarà un parametro zero".